Lista nacional atualizada será divulgada

Segundo Marcelo Marcelino, diretor de Biodiversidade do ICMBio, foram verificadas as condições de conservação de 10 mil espécies de vertebrados conhecidas no País - no levantamento anterior, trabalhou-se com amostragem de 1,4 mil candidatas à vulnerabilidade. Daquele total, mais de 4 mil foram avaliadas e cerca de 1,8 mil foram validadas.

A expectativa, diz, é de que haja um acréscimo na lista pelo simples fato de que ocorreu uma melhora da informação disponível - pelo mesmo motivo, algumas podem deixar a lista.

"Mas algumas também podem entrar porque sua situação ficou pior ou sair porque a situação melhorou. Depois de publicada a lista, queremos diferenciar quais entraram porque ficaram mais ameaçadas para focar as ações", diz Marcelino.