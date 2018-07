Lista vale por 365 dias e poderá ser atualizada O diretor do Departamento Econômico do Itamaraty, Carlos Márcio Cozendey, disse que a lista vale por 365 dias, com base nos dados de subsídios aplicados em 2008. Após esse prazo, caso não haja uma reversão dessa política pelos Estados Unidos, o Brasil fará uma revisão da lista para ajustá-la aos valores de subsídios de 2009.