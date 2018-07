Litoral de São Paulo tem 9 praias impróprias para banho

Nove praias do litoral de São Paulo estão impróprias para banho segundo o Mapa de Qualidade de Praias, divulgado nesta quinta-feira, 1º, pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). Veja também: Confira dicas para o verão no blog Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo No litoral norte do Estado, foram consideradas impróprias as Praias de Armação e Pinto, em Ilhabela, as de Itaguá, Perequê-Mirim e Itambuca, em Ubatuba, e Pontal da Cruz e Preta do Norte, em São Sebastião. Segundo o monitoramento feito pela Cetesb, também apresentaram indicadores de poluição fecal as Praias do Gonzaguinha e Milionários, em São Vicente, na Baixada Santista.