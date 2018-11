Litoral de São Paulo terá reforço de 5,1 mil policiais

"Os setores de inteligência já atuaram previamente no sentido de distribuir o contingente de policiais, certamente procurando cobrir toda essa região e canalizando esforços para aquelas áreas que exigem uma atuação mais efetiva das nossas polícias", disse o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Antônio Ferreira Pinto. Os policiais, entre eles bombeiros e integrantes da Polícia Rodoviária, serão distribuídos nos 15 municípios do litoral paulista.

A PM deve manter o reforço no policiamento até o dia 31 de janeiro e a Polícia Civil, até 14 de fevereiro. A operação conta ainda com o suporte de dezenas de viaturas e sete helicópteros.

Afogamentos - Parte da Operação Verão, a operação Praia Segura é coordenada pelo Corpo de Bombeiros e deve durar até o dia 13 de março. A ação visa prevenir e combater ocorrências típicas de verão, como crianças perdidas, afogamentos e acidentes com embarcações.

Além dos 686 salva-vidas efetivos da PM, 367 salva-vidas municipais e 150 salva-vidas temporários vão reforçar a segurança nas praias. Na ação serão empregados um navio, oito lanchas, 30 botes com motor de popa, 16 jet skis e 18 quadriciclos. Cada cidade também contará com pelo menos uma viatura da Unidade de Resgate e Salvamento Aquático (Ursa), totalizando o emprego de 24 veículos desse tipo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.