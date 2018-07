Litoral de SP contabiliza 116 desalojados e 2 mortos

Entre os bairros afetados pelos deslizamentos em Cubatão estão os Cotas 95 e 200, Caminho dos Pilões, Vila Esperança, Vila São José, Vila Noé e Mantiqueira, mas a situação é mais grave na Água Fria. Os desalojados estão sendo levados para escolas públicas.

Além de Cubatão e São Sebastião, as chuvas atingiram os municípios de São Vicente, Guarujá e Ubatuba.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) sobrevoou nesta manhã a região da Baixada Santista. Equipes de técnicos do Instituto Geológico (IG) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) avaliam os estragos provocados pela tempestade.

De acordo com a Defesa Civil, São Carlos e Ipaussu (no interior do Estado) também sofreram com as enchentes provocadas pelas chuvas.