Litoral de SP tem 8 mortes por afogamento no feriado

A cidade com o maior número de óbitos por afogamento foi Praia Grande, onde três pessoas se afogaram: um jovem de 24 anos se afogou por volta das 13 horas de quinta-feira na praia do Jardim Imperador e duas pessoas morreram afogadas no sábado, sendo um homem de 35 anos, às 11 horas no bairro Ocian, e outro de 36 anos, por volta do meio-dia na Vila Caiçara.

Os demais afogamentos ocorreram no Guarujá, Itanhaém e Ilha Comprida, na quinta-feira; em Bertioga, na sexta-feira; e em Ubatuba, no sábado. Não houve mortes por afogamento no domingo, quando o tempo mudou e choveu na maior parte do litoral.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o grande número de salvamentos e óbitos aconteceu principalmente por causa do tempo ensolarado e do calor entre quinta-feira e sábado, quando milhares de turistas lotaram as praias. O número de turistas que seguiram para a Baixada Santista, por exemplo, superou inclusive as expectativas da Ecovias: a concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes previa que entre 250 mil e 360 mil veículos seguiriam para o litoral no feriadão, porém o número de veículos chegou a 397 mil.