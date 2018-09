Litoral do país terá chuva neste feriado

Entre Alagoas, Sergipe, Recôncavo Baiano, leste da Bahia e litoral do Espírito Santo, espera-se chuva ao longo do dia e com chances de acumulados de chuva significativos.

O dia terá muitas nuvens e chuvas isoladas em grande parte de Minas, no oeste e norte do Espírito Santo, faixa central da Bahia, oeste de Pernambuco e divisa com o Piauí, leste do Paraná e de Santa Catarina.

No sul do Rio Grande do Sul, nordeste e leste de São Paulo, no norte de Minas, norte de Goiás, Distrito Federal e no Acre, o dia terá nebulosidade variável. Áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva no Amazonas, centro-norte de Rondônia, Roraima, Pará, sul do Acre, Maranhão, centro-norte do Piauí, Paraíba e no centro-leste de Pernambuco.

No oeste da Região Sul, há chance de pancadas de chuva a partir da tarde. Haverá pequena possibilidade de pancadas de chuva isoladas na faixa norte entre o Ceará e Rio Grande do Norte, no nordeste e leste de Mato Grosso e no oeste de Goiás. Nas demais áreas do país, o sol aparece entre poucas nuvens.