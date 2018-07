Litoral gaúcho pode ter temporais nesta segunda-feira

Diferentes serviços de previsão climática também advertiram, em seus boletins, para as consequências, no continente, da formação de uma tempestade tropical incomum no Atlântico Sul. A MetSul Meteorologia lembrou que os ciclones extratropicais rotineiros na costa gaúcha têm centro frio, enquanto o que está se formando no oceano tem centro quente.

Embora tenha indicado que tanto o litoral gaúcho quanto o catarinense possam sofrer com rajadas de vento de até cem quilômetros por hora, a MetSul considerou como mais preocupante o risco de chuvas forte e intensa na região.

O 8º Distrito de Meteorologia também emitiu aviso especial no qual adverte que as condições são favoráveis a acumulações significativos de chuva e ventos fortes, com rajadas superiores a 80 quilômetros por hora, no nordeste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e leste do Paraná.