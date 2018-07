Litoral Norte de SP está pronto para a virada do ano

Em Caraguatatuba haverá queima de fogos nas praias Porto Novo, Indaiá, Centro, Martim de Sá e Massaguaçu. A secretaria municipal de Turismo estima que cerca de 20 toneladas de fogos de artifício sejam utilizadas para o show pirotécnico. Haverá também apresentações musicais na Praça de Eventos, na Avenida da Praia, e na Praça Irmã Lucila, no Massaguaçu.

A queima de fogos na Região Sul será próxima do futuro Centro de Eventos, no Porto Novo. Na praia do Indaiá, o show pirotécnico ocorre às margens do Rio Santo Antônio, na altura da pista de bicicross. No Centro, a área destinada fica ao lado da pista de skate, na Avenida da Praia. Já na Martim de Sá, as baterias estarão montadas na Praça Antonio Fachini. No Massaguaçu, a festa será na Praça Irmã Lucila.

Na Praça de Eventos no Centro, a contagem regressiva para 2014 será comandada pela banda Mister Sound e a dupla Geovany Reis e Fabrício. O show começa a partir das 21h30. Já no bairro Massaguaçu, o músico Zirinho da Bahia anima moradores e turistas às 22h. A cidade espera 500 mil pessoas no Réveillon.

A prefeitura de Ubatuba promete uma bateria de mais de 30 minutos de fogos montada em uma balsa no mar, como ocorre em Copacabana, no Rio. Deverá ser a queima com maior duração na região. A embarcação será ancorada na altura da Avenida Nove de Julho, paralela à Rua Guarani, onde só é permitido o trânsito de pedestres e ciclistas. Também serão montados dois palcos com atrações e shows musicais regionais, um na Praia da Maranduba e outro na Praça de Eventos, no centro.

Em Ilhabela, a prefeitura programou atrações em vários pontos da cidade para o ano novo. Haverá shows e música eletrônica a partir das 22h e queima de fogos em quatro praias. No Centro Histórico haverá shows de rock, pop e apresentação de DJ. Na Praia do Perequê moradores e visitantes poderão curtir samba, axé e MPB e DJ. No sul da ilha, uma banda animará a festa na Praia Grande, que terá também o DJ. Na Praia do Portinho, também no sul, haverá a apresentação de DJs.