Litoral norte de SP tem mais praias em boas condições As praias do litoral norte tiveram melhores condições de balneabilidade ao longo das 39 primeiras semanas deste ano, em relação ao mesmo período de 2010. Se consideradas praias que receberam bandeira verde o ano inteiro, são 34 os pontos de medição com condições ideais para banho de mar entre os 83 existentes - no ano passado, eram 27 até o fim de setembro.