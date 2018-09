Litoral paranaense está sob controle, diz Defesa Civil O coordenador da Defesa Civil no Paraná, tenente-coronel Washington Rosa, afirmou hoje que a situação no litoral paranaense está sob controle, apesar da chuva fraca ter caído praticamente durante todo o dia. Os maiores problemas estão concentrados na BR-376, onde houve novo deslizamento pela manhã, interrompendo totalmente a rodovia que faz a ligação entre Paraná e Santa Catarina. As pistas ainda não foram liberadas para o tráfego. No mesmo local tinha ocorrido queda de barreira ontem, provocando a morte do comerciante Jair Dias, de 45 anos. Ele tinha retirado a mulher e três filhos da casa onde morava e mantinha um comércio, mas resolveu voltar para buscar os carros. Quando foi tomar um banho, acabou surpreendido pelo deslizamento de terra. A média de chuva para o mês de novembro no litoral paranaense é de 200 milímetros, mas até hoje já tinha chovido 604 milímetros, o maior índice nos últimos 12 anos. Segundo a Defesa Civil, foram registrados 45 pontos de alagamentos em Paranaguá e em praticamente todo o balneário de Pontal do Sul e Guaratuba. O boletim do órgão aponta que 200 pessoas ficaram desabrigadas e retornam às casas conforme a água baixa. Nos registros há ainda 41 quedas de árvores e três desabamentos de residências. A expectativa é de que o abastecimento com água tratada em Paranaguá seja restabelecido ainda hoje.