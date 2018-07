Litoral paulista tem 4 praias impróprias para banho Quatro praias do litoral paulista estão impróprias para banho, segundo boletim divulgado hoje pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). No litoral Norte, amostras coletadas nas praias de Itaguá e Rio Itamambuca (na foz do rio), em Ubatuba, apresentaram indicadores de poluição fecal. Na praia de Itamambuca, em frente à rua Três, a balneabilidade é boa, apropriada para banho. Na Baixada Santista, a amostragem aponta coliformes nas praias de Gonzaguinha e Milionários, ambas em São Vicente. No litoral Sul, nenhuma praia foi considerada imprópria para banhistas. O monitoramento foi realizado entre os dias 23 de novembro e 21 de dezembro nos 15 municípios litorâneos de São Paulo, exceto Cananéia. As amostras foram encaminhadas para análises microbiológicas para a identificação de coliformes fecais.