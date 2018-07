Litoral paulista tem oito praias impróprias

Ao longo de todo o litoral de São Paulo, são registrados oito pontos impróprios para o banho. No litoral norte, as praias de Itaquanduba e Itaquçu, na Ilha Bela, devem ser evitadas. A Cetesb alerta os banhistas para a praia de Perequê, no Guarujá e para a Praia dos Milionários em São Vicente.

Já na Praia Grande, de acordo com a Cetesb, as praias Maracanã, Real e de Vila Mirim não são recomendadas. A Prainha, em Ilha Comprida, também está registrada como imprópria pela Cetesb neste feriado. (Gheisa Lessa)