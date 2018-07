Lituânia deve mostrar finanças públicas sustentáveis para adotar euro, diz comissário

Apesar de a Lituânia estar fazendo um bom progresso no cumprimento de critérios de adoção do euro, é "particularmente importante" para a Lituânia garantir que suas finanças públicas sejam sustentáveis ao longo do médio prazo, disse o comissário europeu.

"Tenho incentivado o ministro das finanças, o governo e o parlamento para garantir que a Lituânia possa garantir que suas finanças públicas são na verdade mantidas em um caminho sustentável", disse Rehn em entrevista coletiva após reunião com o ministro das Finanças do Estado Báltico Rimantas Sadzius.

A Lituânia ainda precisa mostrar que seu déficit do setor público, um dos critérios de adoção do euro, não excedeu o limite de 3 por cento do PIB em 2013.

Sadzius disse estar "otimista" de que o déficit para 2013 tenha sido inferior a 3 por cento.

O orçamento para este ano prevê um déficit do setor público de 1,9 por cento do PIB, contra uma expectativa de 2,9 por cento em 2013.

A lei de disciplina fiscal da Lituânia exige que o governo reduza o déficit em 1 ponto percentual a cada ano até atingir um orçamento equilibrado, agora esperado para 2016.

Para adotar o euro, o governo ainda precisa solicitar formalmente à Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu que avaliem a sua condição para mudar para a moeda única.

(Reportagem de Andrius Sytas)