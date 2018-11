Liverpool acerta contratação do irlandês Robbie Keane O Liverpool acertou a contratação do atacante Robbie Keane, capitão da seleção irlandesa. O valor da negociação não foi confirmada, mas a imprensa inglesa especula que o Tottenham recebeu 22,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 56,4 milhões) para liberar o jogador.Keane chegou ao clube nesta segunda-feira para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes de seu contrato. O jogador assinará um por quatro temporadas com o Liverpool e chega para substituir Peter Crouch, negociado com o Portsmouth recentemente. Robbie Keane é o sexto jogador contratado pelo Liverpool, que não é campeão nacional desde 1990, para a temporada 2008/2009. Antes, chegaram o brasileiro Diego Cavalieri, além de Andréa Dossena, Philipp Degen, David N?gog e Emmanuel Mendy.