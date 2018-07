Liverpool celebra status de capital cultural com show de Ringo Starr

O ex-beatle Ringo Starr vai participar de um show para celebrar a concessão do status de Capital Européia da Cultura de 2008 à cidade inglesa de Liverpool. Nesta sexta-feira, Starr, que nasceu em Liverpool, a exemplo dos outros três Beatles, vai lançar uma nova música durante o show, que será realizado no centro da cidade. Cerca de 30 mil pessoas devem participar do evento que vai começar exatamente às 20:08 (22:08, no horário de Brasília), como forma de marcar o ano (2008) da comemoração. A nova capital cultural da Europa sediará 350 eventos de música, dança e arte até o final do ano. Mais de dois milhões de turistas devem visitar a cidade em 2008. A concessão do título de Capital Européia da Cultura é uma iniciativa da União Européia e tem o objetivo de promover o intercâmbio social e cultural no continente. A cidade escolhida é responsável pela realização e promoção de atividades culturais durante um ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.