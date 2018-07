Livni coloca domingo como prazo para formar governo em Israel A chanceler israelense Tzipi Livni, que busca formar um governo para assumir o cargo de primeira-ministra, estabeleceu o próximo domingo como prazo final para anunciar o novo governo de coalizão ou pedir para o presidente do país convocar eleições. "No domingo, eu pretendo visitar o presidente para dizer a ele que temos um governo ou para informar que faremos eleições", disse Livni a membros do seu partido, o Kadima, na quinta-feira, em uma reunião perto de Tel Aviv, na quinta-feira. Livni tem tentado formar alianças políticas desde que foi escolhida líder do partido, no mês passado, substituindo Ehud Olmert, que renunciou ao cargo de premiê devido a um escândalo de corrupção. Olmert continua no gabinete, como premiê interino, até que um novo governo seja formado. O presidente Shimon Peres deu, na segunda-feira, mais duas semanas além dos 28 dias que Livni tinha para formar o governo. Livni já conseguiu um acordo com o Partido Trabalhista, do ministro da Defesa, Ehud Barack, para formar uma coalizão sob sua liderança. Agora, ela tenta convencer o partido Shas, super ortodoxo, e o Meretz. Com o apoio do Partido Trabalhista, Livni controlaria 48 dos 120 assentos do parlamento. Uma aliança com o Shas aumentaria este número para 60, o que não é o ideal para ela, mas é suficiente para impedir que a oposição derrube seu governo através de uma moção de desconfiança. Ganhar o apoio de facções pequenas daria a Livni um mandato mais forte para empreender políticas que incluem a negociação de paz com os palestinos.