Livni faz apelo para Likud se juntar a governo de unidade A ministra israelense das Relações Exteriores, Tzipi Livni, fez um apelo na quarta-feira para que o líder do partido direitista Likud, Benjamin Netanyahu, se junte a um governo de unidade nacional que ela lideraria como principal nome do partido centrista Kadima. Pesquisas de boca-de-urna mostraram o Kadima vencendo 30 das 120 cadeiras do Parlamento israelense, enquanto o Likud ficou com 28 assentos após a eleição de terça-feira.