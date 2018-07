Livro aborda uso do gesso na agricultura Na sexta-feira, durante comemoração dos 121 anos do Instituto Agronômico (IAC-Apta), em Campinas (SP), será lançado o livro Gesso na agricultura, do pesquisador aposentado do instituto Bernardo van Raij. O livro custa R$ 40. Compras pelo e-mail vendas@iac.sp.gov.br.