Livro de caricaturista argentino traz momentos marcantes das Copas

Um livro de um caricaturista argentino, Copa do Mundo 1930 - 2006, traz cenas marcantes da história das Copas do Mundo, de 1930 a 2066.

"Este livro é de um fanático por futebol para outros", diz o caricaturista argentino Germán Aczel, que recontou a história dos mundiais com seus desenhos.

Publicado na Grã-Bretanha pela editora Sports Book, o livro traz ilustrações de momentos marcantes como o gol do uruguaio Ghiggia na final de 1950, no jogo conhecido no Brasil como "a tragédia do Maracanã".

"As imagens que escolhi foram as que mais me marcaram", diz Aczel. "Amigos me dizem que, vendo o livro agora, se lembram de quando eu desenhava no colégio os jogos do Boca Juniors, meu time, nas segundas-feiras após as partidas do final de semana", afirma o autor.