Livro de Copérnico é vendido por US$ 2,2 milhões nos EUA

Uma cópia do livro De Revolutionibus Orbium Coelestium, obra prima do astrônomo Nicolau Copérnico, foi vendida nesta terça-feira, 17, na galeria Christie's de Nova York por US$ 2,2 milhões, preço mais alto já pago por um trabalho do cientista polonês em leilão. Veja também: Christie's leiloa importantes livros da história da ciência O livro, conhecido em português como As revoluções das Orbes Celestes, foi escrito por Copérnico (1473-1543) ao longo de duas décadas de trabalho, e representa o início da astronomia moderna. É nesta obra que aparece pela primeira vez a teoria heliocêntrica do Sistema Solar. Foto: Efe A cópia vendida nesta terça-feira, 17, pertence à primeira edição da obra no século XVI, e havia sido adquirida pelo físico Richard Green, em 1975. Junto a ela foram leiloados 300 lotes da coleção privada de Green, que juntou durante as últimas décadas mais de seis séculos de livros pertencentes à Revolução Científica.