'Livro de Mórmon' é favorito nos Tony Awards

Os Tony Awards, que premiam os melhores musicais e peças da Broadway e podem ajudar a garantir o sucesso comercial dos espetáculos vencedores, serão entregues no Beacon Theatre, em Nova York, num evento que será televisionado ao vivo e apresentado pelo ator Neil Patrick Harris, premiado com o Emmy pela comédia de TV "How I Met Your Mother."

A previsão é que este ano haverá menos vencedores de Hollywood que no ano passado, embora estejam entre os indicados a atriz Frances McDormand -- que adotou sotaque de Boston para a peça "Good People", indicada para melhor peça -- e Al Pacino, indicado por sua atuação no papel de Shylock em "The Merchant of Venice", indicado para melhor revival de uma peça, ao lado da favorita "The Normal Heart".

"The Book of Mormon" recebeu o maior número de indicações, 14, seguido por "The Scottsboro Boys", com 12. Esse musical de vida curta narra um caso dos anos 1930 em que nove homens negros foram injustamente acusados de atacar duas mulheres brancas em um trem no Alabama.

Em seguida vêm dois revivals de musicais. "Anything Goes" foi indicado em nove categorias, a começar por melhor atriz, para Sutton Foster, e "How to Succeed in Business Without Really Trying" recebeu oito indicações, embora seu astro, Daniel Radcliffe -- famoso por "Harry Potter" -- não tenha sido citado para o Tony de melhor ator.

"The Merchant of Venice" concorre a sete prêmios, e "War Horse", de Nick Stafford, é vista como provável ganhadora do Tony de melhor peça.

Mas é "The Book of Mormon", de Matt Stone e Trey Parker, criadores de "South Park", que está previsto para ganhar em várias categorias e ambiciona superar o recorde da comédia musical "The Producers", de Mel Brooks, que recebeu 12 Tony em 2001.

"Book of Mormon" é um sucesso retumbante, aclamado pela crítica e exibido com teatro lotado. A história sobre missionários mórmons na África conseguiu desfazer os receios iniciais sobre insensibilidade racial e religiosa.

O musical vem tendo bilheteria ótima, arrecadando mais de 1,1 milhão de dólares na semana encerrada em 5 de junho, o que faz dele o terceiro espetáculo da Broadway em termos de arrecadação, depois de "Wicked" e "O Rei Leão", ambos em cartaz há muito tempo.