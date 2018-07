Livro, DVD e palestra com FHC no Sesc O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o professor emérito da USP Francisco Oliveira participam hoje de debate no Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141), no evento que marca o lançamento do livro e do DVD Retrato de Grupo, em comemoração pelos 40 anos do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento). Nas obras, são relembradas as quatro últimas décadas da história política do Brasil. Na abertura do evento, será exibido o documentário, às 19 horas, e, em seguida, às 20h30, ambos falarão sobre a trajetória do País. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail convite1@vilamariana.sescsp.org.br.