Livro e exposição revelam Hollywood 'nunca vista'

Hollywood e os bastidores

Um livro e uma exposição em Londres mostram fotos nunca vistas antes de grandes estrelas da chamada "era de ouro" de Hollywood.

Com fotos que mostram o que seria a "vida comum" de nomes como Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Gary Cooper e Humphrey Bogart, a exposição conta com um acervo privilegiado.

O livro Hollywood Unseen, e exposição com mesmo nome, mostram uma mistura de imagens: algumas são posadas, com os atores junto com animais, por exemplo. Outras parecem ser mais íntimas, como fotos de férias ou do cotidiano.

Mas, o ponto em comum é que as imagens parecem mostrar como Hollywood tentou mostrar os famosos de uma forma positiva, como os agentes das estrelas tentavam, algumas vezes sem sucesso, criar a imagem certa para convencer o público da vida "normal" dos atores e atrizes.

A maioria das imagens são em preto e branco, feitas nos anos 40 e 50, e passam um pouco da nostalgia da "era dourada" do cinema americano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.