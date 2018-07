Livro ensina a prevenir acidentes com tratores Destinado a produtores, técnicos, pesquisadores, estudantes e operadores de máquinas, o livro Prevenção de Acidentes com Tratores Agrícolas e Florestais, organizado pelo engenheiro agrônomo Leonardo de Almeida Monteiro, está sendo distribuído gratuitamente. A publicação ensina como prevenir acidentes no campo, com informações sobre o funcionamento do trator, equipamentos e ergonomia. O livro pode ser solicitado por e-mail (aiveca@fca.unesp.br) ou na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu (SP), tel. (0--14) 38117165.