Livro explora relação entre mulheres e armas de fogo nos EUA

Mulheres e Armas

Um novo livro explora, através de fotografias, a relação entre mulheres e armas de fogo nos Estados Unidos.

Chicks with Guns (Garotas com Armas, em tradução livre), publicado pela Vendome Press, traz retratos e depoimentos de algumas das cerca de 20 milhões de mulheres que possuem armas no país (23% das mulheres em idade adulta, segundo a mais recente pesquisa do instituto Gallup).

A autora, a fotógrafa Lindsay McCrum, diz que para representar artisticamente "esta noção democrática, de usar armas, não devemos procurar o denominador comum, mas tratar cada personagem de forma individual".

As mulheres e meninas retratadas no livro vêm de todas as partes dos Estados Unidos, de diferentes camadas sociais e usam suas armas de formas diversas.

Enquanto algumas delas são policiais, caçadoras ou atiradoras profissionais, outras simplesmente têm uma longa relação com armas, como a filha única que ganhou seu primeiro rifle de presente de Natal aos seis anos de idade.