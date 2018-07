Livro explora semelhanças e diferenças entre gêmeos idênticos

Um fotógrafo alemão reuniu cerca de 200 pares de gêmeos ou gêmeos múltiplos para um projeto que pretende questionar a diferença entre gêmeos idênticos.

No último ano, o fotógrafo Martin Schoeller, famoso por suas imagens para revistas e com celebridades, trabalhou com cerca de 200 pares de gêmeos ou gêmeos múltiplos.

O resultado ainda será lançado, o livro chamado Identical: Portrait of Twins and Multiples ("Idêntico - Retratos de Gêmeos e Múltiplos", em tradução livre).

Martin fez fotos nas quais cada um dos gêmeos estava em uma posição igual, com iluminação igual.

As imagens são colocadas lado a lado e o leitor é levado a procurar características únicas, que tornam os gêmeos diferentes.