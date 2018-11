Livro marca os 20 anos da Sociedade Viva Cazuza

Newton chegou primeiro, com pneumonia, herpes e sarna. Natália tinha feridas na cabeça que não fechavam nunca. Carlos veio combalido por infecções oportunistas. João, mirrado por conta da anemia falciforme, estava severamente subnutrido.

Soropositivos que herdaram o vírus da mãe, os quatro foram encaminhados ainda bebês para a mesma casa lilás do bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio. Lá encontraram uma nova mãe, vários tios e tias, camas feitas e antirretrovirais duas vezes ao dia.

Eles e outras 21 crianças e adolescentes vivem sorridentes e em boa condição clínica em meio a pôsteres de seu irmão mais velho, Cazuza. Seu endereço é a fundação que leva o apelido dele, criada há 20 anos por Lucinha Araújo, a mãe de todos, celebrada no livro O Tempo Não Para - Viva Cazuza (Globo Livros), lançado na quarta-feira.

O sofrimento de perder para a aids o filho único, aos 32 anos, em julho de 1990, não a tornou uma pessoa melhor. Lucinha avisa nas primeiras páginas: fez dela alguém diferente. Uma mulher que passou a enxergar em rostos que não têm seus traços o amor de mãe recompensado.

"A Lucinha é o que diferencia o nosso trabalho, o que nos dá credibilidade. Não conheço ninguém que faça o que ela faz com esse nível de envolvimento", diz Christina Moreira da Costa, há 18 anos ali. Jornalista, coordenadora dos projetos da casa, Christina escreveu O Tempo Não Para com Lucinha. Elas narram a trajetória da instituição e das crianças abrigadas.

Personagem do livro, Newton foi entregue aos 5 meses, em 1994. Está com 17 anos e sabe que é "o queridinho da tia Lucinha". "Todo mundo já se acostumou com isso, eu cheguei aqui primeiro", brinca o rapaz, que se divide entre a escola técnica e a nova namorada.

Carlos, de 15, ainda não se decidiu entre as faculdades de Informática e Administração. Fez questão de dar entrevista - sabendo que seu nome e o dos demais seriam trocados - e de citar que no MP3 player carrega suas músicas preferidas do repertório de Cazuza, Codinome Beija-Flor e Brasil. "Ele foi um grande lutador, morreu mostrando que é possível viver com aids."

Carlos é virgem e também tem namorada. Diz não se constranger ao falar da doença. Nem teme pelo momento em que for transar pela primeira vez. "Eu vou confiar nela e ela vai confiar em mim. Não tenho culpa de ter a doença nem minha mãe teve."

A Sociedade Viva Cazuza tem hoje 24 residentes, de um bebê de 2 meses a rapazes e moças. Lucinha é guardiã legal de todos. Já moraram lá 75 soropositivos. Em 20 anos, choraram-se 3 mortes e comemoram-se 11 adoções. Vinte e cinco crianças voltaram a morar com familiares.

Constantes são as dificuldades financeiras. Os gastos (contas do imóvel, funcionários, comida, escola) ficam em torno de R$ 70 mil mensais. Os remédios vêm gratuitamente. As contas nem sempre fecham, já que nenhuma fonte de renda, a não ser contribuições de particulares, é regular - os direitos autorais das músicas de Cazuza são de R$ 20 mil por trimestre.

O dia a dia é de qualquer (grande) família que tem estudantes: acordar, tomar café, ir para a aula, para o curso. Mas as histórias de vida, não. Praticamente todos na Sociedade Viva Cazuza são órfãos. Algumas mães eram viciadas em drogas. Uma menina não tem o vírus, mas mora ali porque a irmã é soropositiva e Lucinha não quis separá-las.

Alguns indagam por seu passado, outros não. Na escola, eles só contam que têm HIV aos colegas mais próximos. "Fico insegura, poderiam me olhar diferente", conta Natália, que faz curso para se tornar cabeleireira.

Chamado. Três meses após da morte de Cazuza, amigos organizaram um show em sua memória. A renda foi para o Hospital Gaffrée e Guinle, referência no tratamento da aids. Lucinha planejou ir lá apenas para entregar o cheque, mas um médico alertou: ela havia virado um símbolo da luta contra a aids. Ela topou trabalhar no hospital e acabou fundando a Sociedade Viva Cazuza.