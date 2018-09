Livro mostra criações populares do design soviético

Obras-primas soviéticas

O livro Made in Russia: Unsung Icons of Soviet Design ("Feito na Rússia: Ícones menos conhecidos do design soviético", em tradução livre), mostra alguns dos produtos mais bonitos e populares do design gráfico e industrial russo.

A pesquisa do jornalista Michael Idov, organizador do livro, se concentrou em produtos menos conhecidos como aspiradores de pó, carros populares, brinquedos e até artefatos medicinais produzidos no período soviético.

Apesar de nem sempre serem considerados de alta qualidade, a maior parte dos objetos é considerada como obra-prima do design da época e são relembrados como parte da identidade de gerações que nasceram na União Soviética. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.