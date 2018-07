Livro resgata história do café capixaba O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) lançou, no mês passado, o livro Café Conilon. Com 702 páginas, a publicação resgata a trajetória de instalação da cafeicultura no Espírito Santo e as principais tecnologias recomendadas à cultura. Informações, tel. (0--27) 3137-9888 ou site: www.incaper.es.gov.br.