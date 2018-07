Livro retrata traços de Ruy Ohtake Será lançado hoje, às 20 horas, no Shopping D&D (Avenida das Nações Unidas, 12.555) o livro Ruy Ohtake - Arquitetura e a Cidade. Ilustrado com 88 obras, das quais mais de 80 são projetos executados, a publicação retrata a trajetória do arquiteto paulista. O livro, organizado e realizado pelo Instituto Tomie Ohtake, ganhou edição trilíngue (português, inglês e espanhol). No lançamento de hoje,0 Ruy Ohtake estará à venda com preço R$ 20 inferior ao que será vendido nas lojas (R$ 160). A publicação conta com textos de Agnaldo Farias, Paulo Herkenhoff, Roberto Segre, Julio Katinsky e Rodrigo Queiroz.