Livro reúne dicas para criação de filhos inspirado em fórum online

Um influente site britânico lançou um livro com dicas para a criação de filhos coletadas em discussões online.

O livro de 416 páginas, publicado pelo site Mumsnet, traz dezenas de "regras", que podem ser entendidas mais como dicas pouco ortodoxas e bem humoradas, distribuídas em oito capítulos.

Entre elas, estão conselhos como 'chame seu bebê da forma que você quiser', 'seja hipócrita a respeito de palavrões','se preferir o outro filho, leve esse segredo para o túmulo', 'não abdique do trabalho pelos filhos', 'deixe-os comer besteiras', 'os suborne em época de provas' e 'nunca compre um hamster'.

"O objetivo do livro é ajudar você a se tornar o pai ou mãe que seria se tivesse praticado antes com outros dois ou três filhos", disse à BBC Justine Roberts, uma das autoras do livro The Mumsnet Rules (As Regras de Mumsnet, em tradução livre, sem previsão de lançamento no Brasil).

A própria autora explica, quando perguntada como conseguiu ser bem-sucedida profissionalmente enquanto criava quatro filhos, que aprendeu "a aceitar o erro, a imperfeição" ao mesmo tempo em que seguia "tentando fazer seu melhor".

"Pais, especialmente os de primeira viagem, tendem a ser muito perfeccionistas e nós queremos mostrar que é possível ver o lado engraçado, se divertir com as coisas ridículas que fazemos", afirma Justine.

"Ter o tipo de sabedoria que só vem com a experiência. Resumindo: relaxar um pouco e ser mais confiante."

Roberts e a coautora, Natasha Joffre, dizem que, ao analisar centenas de diferentes opiniões, chegaram a alguns consensos, especialmente em relação aos temas mais sérios.

Mesmo assim, Justine diz que quando uma das filhas leu o livro caiu na gargalhada, dizendo que "o oposto de cada uma das regras se aplicaria à nossa família".

"É um pouco irônico que o livro tenha 'regras' no título já que uma das regras é não seguir cegamente os manuais", diz ela.

Site

O site foi criado no ano 2000 por duas mães, a jornalista Justine Roberts e Carrie Longton, que trabalhava como produtora de TV.

Hoje, Mumsnet conta com mais 50 funcionários e 1,5 milhão de membros que participam mensalmente dos fóruns de discussão.

Considerada uma das redes sociais britânicas mais relevantes, a Mumsnet se transformou em uma força política no país.

No aniversário de 10 anos do site foi atendido pelo então primeiro-ministro do país, Gordon Brown, que o classificou de "uma das grandes instituições britânicas".

A imprensa britânica apelidou o pleito geral do ano passado de "Eleições da Mumsnet", por que políticos acreditavam que o voto das mães seria decisivo.