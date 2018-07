Livro revela fotos intimistas de personalidades americanas

Por dentro dos bastidores

O fotógrafo americano Steve Schapiro tornou-se conhecido nas décadas de 60 e 70 por fazer registros de astros e estrelas do cinema nos bastidores dos sets de filmagem.

No recém-lançado livro Now and then (Agora e Depois, em tradução livre), cerca de 170 fotos nunca antes reveladas de seu acervo foram reunidas em uma só obra.

São imagens de diferentes épocas, como a de Marlon Brando sendo maquiado durante as filmagens de O Poderoso Chefão, em que atuou como protagonista. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.