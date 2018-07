Livro sobre as mulheres e o jornalismo Hoje, às 19 h, no Teatro Gazeta (Av. Paulista, 900) será lançado o livro Mulheres Jornalistas ? A Grande Invasão (360 págs., R$ 45), coeditado pela Imprensa Oficial e Fundação Cásper Líbero, que reúne muitos depoimentos de profissionais que foram responsáveis pela mudança de perfil das redações dos grandes veículos de comunicação. Entre as dezenas de nomes ouvidos pela autora Regina Helena de Paiva Ramos, jornalista desde 1952, estão Carmen da Silva, Judith Patarra e Lyba Fridman. Além dos depoimentos e números sobre a participação feminina no jornalismo, Regina faz um relato de como começou a sua vida profissional.