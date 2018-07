Livro sobre esposa de Maomé é recolhido na Sérvia

Um romance de uma autora americana sobre a esposa favorita do profeta Maomé, Aisha, foi retirado das prateleiras de livrarias na Sérvia - o único país onde o livro foi publicado depois que seu editor nos Estados Unidos abandonou planos para lançá-lo. O distribuidor sérvio do romance ordenou o recolhimento do livro, The Jewel of Medina (A Jóia de Medina), que marcaria a estréia literária da jornalista Sherry Jones, depois que um líder muçulmano local, o mufti Moamer Zukorlic, comparou-o às charges dinamarquesas sobre o profeta Maomé que causaram distúrbios em várias partes do mundo em 2006. Organizações islâmicas locais receberam bem a iniciativa da distribuidora sérvia. A editora americana, Random House, abandonou o projeto depois que um acadêmico nos Estados Unidos alertou para a possível indignação dos muçulmanos com uma descrição do profeta consumando o seu casamento com Aisha, que se tornou sua noiva ainda menina. A autora, Sherry Jones, disse que o seu livro tinha o objetivo de homenagear o papel das mulheres de Maomé na formação da fé islâmica. A Sérvia tem uma comunidade islâmica pequena: pouco mais de 3%. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.