Livro traça cenários para produção de leite O cenário para o leite no País nos próximos 12 anos mostra tendência de crescimento. Até 2020, a média anual de evolução do setor será de 4,9%. Este e outros dados estão no livro Cenários para o Leite no Brasil em 2020, encomendado por Sebrae, Organização das Cooperativas Brasileiras, Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Embrapa, AgriPoint e Instituto Ouro Verde fizeram o estudo.