Livro traz retratos ilustrados de celebridades e políticos

O livro Illustration Now - Portraits, da editora alemã Taschen, reúne retratos de celebridades e ícones da cultura feitos por ilustradores de todo o mundo.

As imagens, feitas com técnicas variadas como pintura, colagem e programas de computador, incluem representações do músico Bob Dylan, do físico Stephen Hawking, da cantora Lady Gaga e do presidente americano, Barack Obama.

A maioria dos retratos foi feita para revistas e jornais ou para anúncios publicitários em diversos países, mas um terço dos trabalhos nunca havia sido publicado ou feito parte de exposições.

Trabalhos de 80 ilustradores, com estilos muito diferentes entre si, foram selecionados para o livro.

O livro custa 40 dólares (R$ 65) e pode ser comprado pelo site da editora Taschen a partir do mês de junho.

