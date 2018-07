Lixo desmorona em aterro em Itaquaquecetuba Um desmoronamento de lixo do aterro sanitário Pajoan, em Itaquaquecetuba, por volta das 11 horas de ontem, assustou moradores da região. Cálculos preliminares feitos por técnicos da Cetesb indicam que aproximadamente 450 mil toneladas de lixo, misturado com terra, escorregaram de um dos taludes do aterro, atingindo a Estrada do Ribeiro - onde formaram pilhas de mais de 12 metros de altura - e chegaram às margens do córrego Taboãozinho.