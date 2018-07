Lixo hospitalar apreendido em PE será devolvido a EUA A carga de lixo hospitalar apreendida em outubro do ano passado pela Alfândega do Porto de Suape, na região metropolitana do Recife (PE), será devolvida aos Estados Unidos amanhã, informou hoje a Receita Federal. O navio que fará o transporte vai atracar no porto hoje, e os dois contêineres serão embarcados no sábado, às 6 horas.