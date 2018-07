Lixo hospitalar é encontrado em porto de SC

A carga foi descoberta em um contêiner no porto, resultado do trabalho de inteligência desencadeado pela Operação Maré Vermelha, que começou em 19 de março. Foi a maior ação já realizada contra fraudes no comércio exterior.

Com o maior rigor na fiscalização, a Receita Federal solicitou a presença dos técnicos do Ibama, na semana passada, para verificar a carga suspeita, que deveria ter apenas "tecidos atoalhados de algodão", que seriam usados para fabricar pequenas toalhas de limpeza.

Ao abrirem o material, técnicos encontraram lençóis e uniformes usados e sujos, além de outros materiais contaminados, que teriam sido descartados por redes hoteleiras e hospitais. O material foi analisado pelo Ibama, que considerou a carga nociva ao meio ambiente e à saúde.

Em setembro, a Receita Federal em Itajaí devolveu uma carga de seis contêineres com garrafas PET e há dois meses apreendeu 40 toneladas de lixo doméstico do Canadá. /CARLOS KAZUO INOUE, ESPECIAL PARA O ESTADO