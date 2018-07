Lixo importado dos EUA só volta no dia 21 A devolução aos EUA de dois contêineres importados ilegalmente pela empresa pernambucana Na Intimidade, com material classificado pelas autoridades brasileiras como lixo hospitalar, foi adiada. Inicialmente previsto para hoje, o embarque só deverá acontecer no dia 21. De acordo com o chefe da Alfândega do Porto de Suape, Carlos Costa, o adiamento foi solicitado pela empresa Hamburg Süd, responsável pelo transporte, que estaria aguardando documentos exigidos pela alfândega norte-americana. / KARINA NINNI, ERNESTO BATISTA e MÔNICA BERNARDES, COM AGÊNCIAS