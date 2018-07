Lixo inglês deixa porto do Rio Grande rumo à Inglaterra O navio MSC Oriane deixou hoje o porto do Rio Grande levando 40 contêineres com 740 toneladas de lixo de volta para a Inglaterra. A embarcação deveria zarpar no domingo, mas ficou retida por mais um dia no porto gaúcho por causa das rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora e de ondas de até três metros de altura na saída do canal de acesso ao Oceano Atlântico. O tempo melhorou ao amanhecer e permitiu a retomada das operações.