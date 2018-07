Lixo pode ter matado animais no litoral de SP

Pesquisadores do Aquário Municipal de Santos, no litoral paulista, afirmam que o lixo e falta de alimentos adequados estão entre as causas das mortes de alguns dos 600 animais marinhos encontrados nas praias da Baixada Santista nos últimos dias.

Segundo os veterinários, autópsias feitas em 15 pinguins e uma tartaruga-verde mostrou que eles tinham parasitas e fungos. A alimentação no litoral brasileiro, a base de sardinha, também teria facilitado o surgimento de doenças parasitárias.

No início da semana, o Ibama de Santos havia informado que o surgimento dos animais teria ocorrido provavelmente por causa de uma mudança climática brusca no litoral gaúcho. Os laudos oficiais serão concluídos e divulgados amanhã.

Embora seja comum o aparecimento de pinguins no litoral paulista nesta época do ano, vindos do inverno na Patagônia, os números de animais que morreram são recordes e assustadores. Desde o dia 6 já foram encontrados mortos ou gravemente debilitados 535 pinguins, 28 tartarugas, 5o golfinhos e algumas aves oceânicas, como atobás, fragatas, albatrozes e andorinhas-do-mar.

O Aquário de Santos está cuidando de uma tartaruga-de-pente. Outros animais recolhidos foram levados para o Centro de Reabilitação de Animais e Aves Marinhas, no Guarujá.

Nos EUA. A morte dos animais repercutiu na imprensa internacional. A revista americana Time publicou a notícia em seu site.