Lixo que chegou ao Brasil deve voltar à Europa, diz MPF O lixo que chegou ao Brasil entre fevereiro e maio deste ano em cerca de 64 contêineres vindos da Grã-Bretanha deve retornar à Europa, segundo o Ministério Público Federal (MPF) do Rio Grande do Sul. No total foram identificados 40 contêineres fechados no Porto de Rio Grande (RS), 8 em Caxias do Sul (RS) e mais 16 no Porto de Santos (SP), segundo informações do MPF. A carga deveria conter polímeros de etileno (produto utilizado como isolante térmico na fabricação de plástico) para reciclagem, mas na realidade estava repleta de lixo doméstico.