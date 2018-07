Llorente volta com gol, mas Bilbao só empata com Espanyol

O jogador de 27 anos, que havia pedido uma transferência na pré-temporada, atribuída pela mídia a uma suposta ida para a Juventus, fez sua primeira participação na atual campanha aos 24 minutos do segundo tempo.

Quando seu time perdia por 2 x 1, ele disparou e chutou baixo no gol para empatar dois minutos depois, comemorando com entusiasmo diante do pequeno contingente de torcedores no campo rival.

O Espanyol havia saído na frente na primeira etapa, com gols de Javi López e Joan Verdu.

O Bilbao começou a reagir quando Aritz Aduriz conferiu de cabeça aos 11 minutos da segunda etapa, mas depois do empate, Samuele Longo marcou o terceiro para os anfitriões faltando 10 minutos.

Longo foi expulso por um segundo cartão amarelo enquanto comemorava com os torcedores nas arquibancadas, e Aduriz fez seu segundo gol com um voleio espetacular pouco depois, para garantir um ponto para o Bilbao.

O time do técnico Marcelo Bielsa, que chegou à final da Liga Europa e da Copa do Rei na última temporada, já marcou oito gols nos quatro primeiros jogos e está em 13º na tabela com quatro pontos.

O Barcelona lidera com a única campanha invicta da liga espanhola, com 12 pontos depois de massacrar o Getafe por 4 x 1 na casa do adversário no sábado.

O Málaga está em segundo com 10 pontos depois de seu triunfo de 3 x 1 sobre o Levante, e o claudicante campeão Real Madrid está em décimo com quatro pontos na esteira de sua derrota por 1 x 0 para o Sevilha.

(Por Mark Elkington)