Lobão diz que 11a rodada da ANP deve ficar para 2012

"Nós estamos muito próximos do final do ano, mesmo a presidenta aprovando agora nós só faríamos a rodada provavelmente em janeiro ou fevereiro", disse o ministro a jornalistas, após participar de audiência pública no Senado.

A 11a rodada da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em abril, mas a presidente Dilma Rousseff ainda não assinou a autorização final para que a agência inicie os procedimentos para a realização da licitação.

Lobão salientou, porém, que Dilma está disposta a aprovar a decisão do CNPE.

Mesmo com o cronograma apertado, a ANP ainda trabalhava com a perspectiva de realizar em 2011 o leilão.

Em entrevista à Reuters na semana passada, o diretor-geral da agência, Haroldo Lima, disse que a ANP havia antecipado procedimentos para encurtar de 120 para 90 dias o período entre a publicação do edital e a data da rodada.