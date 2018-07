Lobão diz que campos de óleo do país começam a produzir em 2015

"O pré-sal começará a produzir em cerca de cinco a seis anos", ele disse durante visita à capital da Suécia para um encontro bilateral sobre bioenergia.

O Brasil descobriu reservas de estimados oito bilhões de barris no campo de Tupi em 2007, abrindo uma nova fronteira de exploração de petróleo nas profundezas do oceano Atlântico que poderia oferecer mais de 50 bilhões de barris.

Lobão disse que espera que a legislação sobre a exploração dos campos de petróleo seja aprovada em uma votação final no Congresso no início do próximo ano.

"Eu acredito que a votação será concluída em fevereiro, ou o mais tardar em março", ele disse.

O ministro acrescentou que usar o fundo soberano do país para investir no exterior parte da futura receita do petróleo ajudaria a evitar problemas econômicos como inflação elevada e excessiva valorização cambial.

"Há uma vacina contra a 'doença holandesa', que é a formação de um fundo soberano, depositado no exterior", disse Lobão.

"Doença holandesa" se refere aos problemas sofridos pelos países ricos em recursos naturais, cuja economia não petrolífera diminui, em parte, devido à valorização da moeda, como foi o caso da Holanda nos anos 1960 e 70 após a descoberta de vastas reservas de gás natural.