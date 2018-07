Lobão vê 'força demoníaca' contra licença para usina no Xingu

"Às vezes tenho a sensação que tem uma força demoníaca puxando para baixo o país, não querendo que o país avance. Não desejando que tenhamos a segurança energética de que tanto precisamos", disse Lobão em evento de energia no Rio de Janeiro.

Mesmo assim, o ministro disse a uma platéia formada por centenas de executivos do setor, que a intenção do governo é encerrar o ano com o leilão da usina de Belo Monte.

"A equação de Belo Monte está sendo solucionada e o empreendimento já desperta o interesse de muitos investidores", disse o ministro.

A usina de Belo Monte é um projeto que envolve muitas discussões ambientais e sociais e que afeta áreas indígenas. O empreendimento é considerado pelo governo como fundamental para garantir o crescimento do país nos próximos nos próximos anos.

Segundo o ministro, se o governo não conseguir as licenças ambientais "ficaremos derrotados no meio do caminho e partiremos para térmicas que poluem muito mais", afirmou.

O projeto está previsto para entrar em operação entre 2013 e 2014 e terá capacidade de ao menos 11 mil megawatts. A usina é considerada o maior projeto hidrelétrico do Brasil, depois da binacional de Itaipu, uma parceria entre Brasil e Paraguai.

A construção da usina está estimada em aproximadamente 10 bilhões de dólares, segundo cálculos preliminares do governo.

