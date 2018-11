Lobato chega à campanha

Políticos em fim de mandato não deveriam, em princípio, meter a mão no futuro do País como se aquilo já fosse deles. Mas o presidente faz questão de legar a hidrelétrica de Belo Monte ao sucessor, seja ou não sua candidata Dilma Rousseff, a única partidária dessa aventura na selva. E ainda baixou um decreto, o 7.154, autorizando estudos para aproveitamento energético das unidades de conservação. Ele está levando o apagar das luzes ao pé da letra.

Com essas e outras, os brasileiros vão marcando, sem saber, encontros com o passado na próxima década. Seu único consolo é que pelo menos as aparências, nesse caso, não mentem. O deputado Aldo Rabelo e a candidata Dilma Rousseff têm cara de antigamente. Se não estivessem tão bem arranjados na vida pública, dariam candidatos fortes ao elenco de qualquer novela de época sobre o drama histórico do desenvolvimentismo brasileiro.

Na dúvida, releia Monteiro Lobato, o escritor que, olhando o Brasil de cima, enxergou cá embaixo um "deserto de homens e ideias". Está na hora, porque Lobato acaba de voltar à terra a tempo de animar a campanha.

Disparates engraçados. Ele reencarnou no livro Conferências, Artigos e Crônicas, a reedição de uma antologia póstuma, publicada originalmente há mais de meio século. O tempo lhe fez bem. Tirou-lhe a contundência. E, por anacrônico, tornou engraçados até os piores disparates. "Os assuntos são infinitos, mas, quando a gente chega na hora de agarrar um, não é fácil", ele confessou em sua última entrevista, dois dias antes de morrer.

Ele dava mesmo opinião sobre qualquer assunto. Via no petróleo o elixir da civilização. Achava que mais cedo ou mais tarde o mundo chegaria ao Comunismo Universal. E, em 1941, saiu do cinema "estarrecido", depois de assistir à estreia de Fantasia, o desenho animado musical de Walt Disney, como "uma nova Criação Cósmica assinada pela mais alta expressão do gênio humano".

Dizia coisas que hoje nem o presidente Lula seria capaz de dizer. Por exemplo: "O que está faltando ao mundo para o restabelecimento da paz é apenas isto: bombas atômicas para todos, de igual força." O presidente Mahmoud Ahmadinejad não imagina o que o Irã perdeu conhecendo o Brasil depois de Monteiro Lobato.

Mas, num ponto, o livro mostra um Monteiro Lobato novinho em folha. É quando espinafra o Brasil como um país empobrecido pelo vício do desenvolvimento predatório, baseado na "caça à fertilidade nativa da terra virgem".

Cada surto de progresso durava aqui só o tempo de consumir uma fonte de recursos naturais. E seguia em frente, largando para trás pobreza e sucata.

Isso é, sem tirar nem pôr, o que saiu recentemente na revista Science sobre os ciclos de crescimento econômico sustentados pelo desflorestamento na Amazônia. Portanto, em matéria ambiental, Monteiro Lobato continua dentro do prazo de validade. Ou o Brasil continua na década de 1940.