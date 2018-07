Lobby cubano condena Brasil Entidades cubanas dos EUA que se opõem ao regime castrista condenaram duramente as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou prisioneiros políticos em Havana a bandidos comuns no Brasil. "Foi vergonhosa a declaração de Lula. O presidente do Brasil demonstrou uma falta de humanidade absurda diante de pessoas que estão sacrificando a vida em defesa da liberdade", disse ao "Estado" Omar Lopez, da Fundação Nacional Cubano-Americana. "Ao defender o regime, Lula aceita que países tenham leis que violem os direitos humanos."